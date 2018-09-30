Самолет ВВС США провел разведку вблизи российских баз в Сирии

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V в воскресенье совершил многочасовой полет вблизи побережья Сирии, где расположены российская авиабаза Хмеймим и база материально-технического обеспечения в порту Тартус, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский самолет радиоэлектронной разведки с бортовым номером 64-14848, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, в течение около трех часов курсировал у сирийского побережья над международными водами Восточного Средиземноморья. Самолет, способный вести радиоэлектронную разведку на большую глубину территории противника, совершил не менее 12 пролетов вдоль сирийских берегов, в ходе которых он, в частности, приближался к российской авиабазе Хмеймим на расстояние приблизительно 45-50 км.

Как сообщалось, на фоне решения России поставить в Сирию зенитные ракетные комплексы С-300 за последние три дня по меньшей мере три тяжелых военно-транспортных самолета Воздушно-космических сил России Ан-124-100 "Руслан" совершили рейсы на авиабазу Хмеймим. Маршрут полетов всех этих военно-транспортных самолетов из России в Сирию пролегал над Каспийским морем, Ираном и Ираком.

Кроме того, к российской базе в Тартусе в настоящее время подходит тяжелогруженый контейнеровоз "Спарта-3" российской компании "Оборонлогистика", туда же идет большой десантный корабль Черноморского флота "Николай Фильченков".

Американский разведчик в воскресенье совершал полет, в том числе над морским районом вблизи Сирии, где шел контейнеровоз "Спарта-3".