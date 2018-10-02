Пятеро детей пострадали при взрыве газа в спортзале Дагестана

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС в Дагестане устанавливают причину взрыва бытового газа в школьном спортзале, пострадали дети, сообщили во вторник агентству "Интерфакс" в пресс-службе республиканского МЧС.

"Хлопок бытового газа произошел после учебных занятий во время вечерних тренировок детей в спортивном зале общеобразовательной школы в населенном пункте Эбдулай в Левашинском районе. По предварительным данным, пятеро детей госпитализированы с различными ожогами", - сказал собеседник агентства.

"Их доставили в ожоговый центр Республиканской клинической больницы", - добавил источник.

"Пострадали подростки 2000, 2001 двое - 2002 и один 2004 года. Их везут в Республиканскую клиническую больницу города Махачкалы", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Минздрава республики.