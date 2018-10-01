В Киеве не подтвердили планы обмена Сенцова на арестованных в США россиян

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко заявила, что не располагает информацией о якобы ведущихся переговорах по обмену украинского режиссера Олега Сенцова на осужденных в США граждан РФ Виктора Бута и Константина Ярошенко.

"Относительно слухов в СМИ о якобы переговорах американцев и россиян по освобождению Сенцова в обмен на российский криминал, то во время визита в США и переговоров с американскими высокопоставленными лицами мы такой информации ни от кого не слышали. (...) Я не могу комментировать информацию в НГ ("Новая газета" - ИФ) относительно Олега, потому что мне об этом ничего не известно", - написала она на странице в фейсбуке.

Геращенко заверила, что Украина продолжит работу по освобождению "заложников" и будет бороться за их освобождение.

Вместе с тем она отметила, что у Киева, как и его партнеров по "нормандскому формату" Германии и Франции, нет обнадеживающей информации по украинским гражданам, находящимся в заключении на территории РФ. "Мы делаем все для освобождения. Но пока еще никакого позитивного сигнала, ни одного - ни у нас, ни у наших партнеров по "нормандскому формату" - от Российской Федерации нет", - сказала Геращенко.

Она также сказала, что Киев ожидает от администрации российского президента ответа на письма россиян, осужденных на Украине за особо тяжкие преступления, которые просят способствовать их возвращению на родину путем обмена на украинских "политзаключенных". Министерство иностранных дел Украины направило эти письма в администрацию президента РФ по дипломатической почте.

Ранее уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова сообщила о получении 22 заявлений от заключенных на Украине граждан РФ на имя президента РФ с просьбой вернуть их на родину путем обмена на одного из находящихся в заключении в России украинцев.

Ранее российская "Новая газета" со ссылкой на источник сообщила, что главным условием для возвращения Сенцова на территорию Украины является выдача России ее граждан, осужденных в США: Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также находящейся под арестом Марии Бутиной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему ничего не известно о подобных планах обмена.