В Кремле не слышали о планах обмена Сенцова на арестованных в США граждан РФ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему ничего не известно о планах обмена осужденного в России по обвинению в терроризме украинского режиссера Олега Сенцова на осужденных в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко и находящейся под стражей Марии Бутиной.

"Нет. Ничего не известно", - сказал Песков в эфире радиостанции "Говорит Москва", отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне "Новая газета" со ссылкой на источник, близкий к переговорам по обмену, сообщила о якобы обсуждаемой Москвой выдаче Сенцова при условии возвращения в Россию Бута, Ярошенко и Бутиной.

Бyт был задержан в Бангкоке 6 марта 2008 года по обвинению в незаконной торговле оружием, сговоре с целью убийства граждан США и поддержке терроризма. 16 ноября 2010 года власти Таиланда выдали гражданина РФ Вашингтону. В 2012 году Бyт был приговорен к 25 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в попытке продать колумбийской террористической группировке FARC партию оружия, которая могла бы, по версии обвинения, быть использована для убийства американских военных.

Ярошенко был арестован 28 мая 2010 года в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. 7 сентября 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.

Бутиной Минюст США 16 июля предъявил обвинения в "преступном сговоре" и работе в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора". По версии следствия, она как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".