На площади Азнавура в Ереване зажгли свечи в память о скончавшемся шансонье

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Тысячи граждан Армении зажгли свечи на площади Азнавура в центре Еревана в память о скончавшемся в понедельник всемирно известном шансонье Шарле Азнавуре.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава МИД Зограб Мнацаканян, члены правительства и посол Франции в Армении Джонатан Лакот участвуют в Ереване в церемонии зажжения свечей на площади Азнавура, сообщает корреспондент "Интерфакса".

По данным корреспондента "Интерфакса", акция памяти проходит также в городе Гюмри.

Уход из жизни Азнавура премьер Армении назвал общечеловеческой утратой. "Ушел из жизни Герой Армении. Это величайшая утрата для армянского, французского народов. Это общечеловеческая утрата", - сказал Пашинян в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.

Соболезнования в связи с кончиной Азнавура выразил также спикер парламента Армении Ара Баблоян.

Французский певец, композитор, писатель и актер армянского происхождения Азнавур скончался в возрасте 94 лет. В 1998 году по итогам совместного опроса журнала "Time" и телеканала CNN Азнавур был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.

За время своей карьеры он записал более 1300 песен и сыграл более чем в 60 фильмах.