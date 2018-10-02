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Китайский военный корабль отогнал американский эсминец от спорных островов

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Эскадренный миноносец военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая "Луян" в воскресенье вынудил эсминец ВМС США "Декатур" уйти от островов Спратли (китайские Наньша) в Южно-Китайском море, пойдя с ним на "небезопасное" сближение, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Тихоокеанского флота ВМС США.

Китайский боевой корабль пошел на "небезопасное" сближение, оказавшись всего в 40 метрах от американского эсминца, который, по утверждению Пентагона, выполнял операцию "по обеспечению свободы навигации недалеко от спорных островов в Южно-Китайском море".

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"Китайский эсминец "Луян" приблизился к американскому эсминцу "Декатур", совершая небезопасные и непрофессиональные маневры в Южно-Китайском море", - сказал телеканалу CNN официальный представитель Тихоокеанского флота ВМС США капитан Чарльз Браун.

По его словам, китайский военный корабль "совершил весьма агрессивные маневры, сопровождавшиеся также требованиями в адрес "Декатура" покинуть район".

При этом он заявил, что вооруженные силы США "продолжат летать, проплывать и действовать в любом районе, где это разрешено международным правом".

Территория островов Спратли оспаривается сразу шестью государствами: Вьетнамом, Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами и Брунеем. Острова архипелага имеют важное значение с точки зрения присутствия в регионе. Кроме того, по данным исследований, в их районе находится крупное месторождение нефти и газа.

В мае 2018 года власти Китая перебросили на спорный архипелаг Спратли противокорабельные ракетные комплексы и системы противовоздушной обороны.

Как сообщалось, отношения США и КНР резко обострились после повышения Соединенными Штатами пошлин на импортируемые из КНР товары, а также санкций против отдела вооружений Центрального военного совета Китая и его руководителя за покупку истребителей и ракетных систем у России.

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Теги: Китай, США, Южно-китайское море

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