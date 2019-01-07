В Китае осудили проход эсминца США близ спорных островов

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - МИД КНР призывает США воздержаться от провокационных действий относительно Китая после прохода эсминца близ спорных островов в Южно-Китайском море, передают в понедельник местные и западные СМИ со ссылкой на заявление представителя ведомства Лу Кана.
Так, в Пекине заявили, что действия США являются нарушением суверенитета Китая. "Мы призываем США немедленно прекратить эти провокационные действия", - заявил Лу Кан на брифинге журналистам.
По его словам, Китай сделал представление Вашингтону в связи с этим. "Китай продолжит принимать необходимые меры с целью защиты национального суверенитета и безопасности", - отметил представитель китайского МИД.
В свою очередь американская сторона заявила, что операция не имела политических мотивов и была совершена с целью обеспечения свободы навигации.
Инцидент произошел на фоне начавшихся в Пекине торговых переговоров между двумя странами.
В МИД КНР призвали США создать положительные условия для достижения соглашения в этой сфере.
Территория островов Спратли оспаривается сразу шестью государствами: Вьетнамом, Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами и Брунеем.
Острова архипелага имеют важное значение с точки зрения присутствия в регионе. Кроме того, по данным исследований, в их районе находится крупное месторождение нефти и газа.