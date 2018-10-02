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66% россиян сообщили, что хранят сбережения в рублях

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Две трети россиян предпочитают откладывать средства в рублях, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие во вторник в "Интерфакс".

31% россиян, практически столько же, как и в начале октября 2017 года, сообщают о том, что у них нет сбережений.

Вместе с тем, в целом, как выяснили социологи, условия для накопления сбережений остаются стабильными по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В настоящее время 66% россиян хранят свои сбережения в рублях (по состоянию на 1 октября 2017 года - 64%, 25 сентября 2016 года - 58%). 5% опрошенных держат свои сбережения в долларах, и 3% - в евро.

Удельный вес россиян, предпочитающих хранить сбережение в американской и общеевропейской валюте, не менялся с 2016 года.

Более половины (56%) россиян сообщили социологам, что в той, или иной мере, следят за курсом рубля к доллару. При этом регулярно следят за курсом валют 19% опрошенных, а 37% делают это иногда. Вообще не следят за курсом рубля к доллару 44% респондентов.

Инициативный опрос был проведен 21 сентября среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

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Теги: ВЦИОМ

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