У парламента Армении собрались несколько тысяч человек

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Несколько тысяч человек окружили здание парламента Армении в ожидании завершения переговоров премьера Никола Пашиняна с парламентскими силами по вопросу внеочередных парламентских выборов.

Демонстранты скандируют лозунги с призывом ухода с политического поля представленных в парламенте сил и проведения внеочередных выборов. Вместе с демонстрантами у здания парламента находится также мэр Еревана Айк Марутян.

Пашинян проводит переговоры с председателем парламента Ара Баблояном, руководителями и представителями парламентский фракций Республиканской партии, партий "Дашнакцутюн" и "Процветающая Армения".

Ранее парламент Армении на внеочередном заседании принял изменения в закон "О регламенте Национального Собрания", затрудняющие роспуск высшего законодательного органа страны.

После этого премьер Армении призвал своих сторонников выйти на митинг у здания парламента. Он назвал поддерживающих принятый закон депутатов контрреволюционерами.