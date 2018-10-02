Здание парламента Армении заблокировали демонстранты

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Демонстранты во вторник вечером заблокировали все входы и выходы в здание парламента Армении, передает корреспондент "Интерфакса".
Внутри здания находятся депутаты и журналисты.
Ранее парламент Армении на внеочередном заседании принял изменения в закон "О регламенте Национального Собрания", затрудняющие роспуск высшего законодательного органа страны.
После этого премьер Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников выйти на митинг у здания парламента. Он назвал поддерживающих принятый закон депутатов контрреволюционерами.