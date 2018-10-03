Парламент Армении не выдвинет своего кандидата на пост премьера после отставки Пашиняна

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - После отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна представленные в парламенте политические силы не выдвинут своего кандидата на этот пост.

"Я встретился с председателем парламента Ара Баблояном и представителями партий "Процветающая Армения", "Дашнакцутюн", Республиканской партии. Я заявил, что существует в стране политический кризис и надо его преодолеть", - сказал Никола Пашинян на митинге в парке Национального Собрания в Ереване.

По его словам, он проинформировал, что "в предстоящие дни" подаст в отставку.

"Если вдруг парламентские силы выдвинут своего кандидата на пост премьера, то это приведет к соответствующей острой реакции народа. Это неуместный шаг. На встрече мне сказали, что воспринимают послание народа и с уважением относятся к этому посланию. Мне сказали, что не собираются выдвигать своего кандидата", - отметил Пашинян.

В парке парламента Армении собрались несколько тысяч человек.