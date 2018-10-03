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Президент Армении подписал указы об увольнении министров от "Дашнакцутюн" и "Процветающей Армении"

Ожидается отставка премьера

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Президент Армении Армен Саркисян подписал указы об увольнении всех министров и губернаторов, представляющих партии "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн". Указы размещены на сайте президента. Ранее премьер Армении Никол Пашинян распорядился подготовить соответствующие указы.

"С этого момента все они считаются уволенными", - сказал Пашинян на митинге на проспекте Баграмяна в центре Еревана во вторник.

Он также заявил, что подаст в отставку после того, как де-юре вступят в силу указы об освобождении с должностей министров и губернаторов".

"Я подам в отставку, как только де-юре вступят в силу эти указы. Во-первых, чтобы никто не думал, что я хватаюсь за эту должность", - сказал Пашинян.

При этом он отметил, что после своей отставки продолжит выполнять обязанности премьера. "Так предусмотрено конституцией", - подчеркнул Пашинян.

После его отставки в течение семи дней парламент должен избрать нового премьера. "Если не изберет нового премьера, то опять через семь дней парламент должен избрать нового премьера. Если не выберет, то будут проведены внеочередные парламентские выборы. Но мы с народом сможем не позволить парламенту избрать нового премьера", - заявил Пашинян.

Правительство Армении в основном сформировано представителями партии премьера "Гражданский договор" и блока "Елк", объединяющего партию премьера с двумя другими.

Партии "Дашнакцутюн" принадлежат портфели министра сельского хозяйства и министра экономического развития и инвестиций.

Партии "Процветающая Армения", которую возглавляет один из богатейших людей Армении Гагик Царукян, принадлежат портфели министра спорта и по делам молодежи, МЧС, министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов.

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Теги: Армения, Никол Пашинян

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