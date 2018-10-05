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Лукашенко назвал безмозглым запрет на ночную продажу алкоголя

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "безмозглым" запрет на продажу алкоголя ночью, который на непродолжительное время был введен в Минске.

"В свое время поднимался этот вопрос, и я категорически запретил без моего ведома касаться этой проблемы. Мы же несколько раз переживали это, начиная от запретов и вырубки виноградной лозы", - сказал Лукашенко журналистам. "Я же помню, как проводили комсомольские свадьбы "без спиртного": ставили чайник, а туда наливали вино, водку. И начальники, и подчиненные, и партийные деятели пили и улыбались во время этих безалкогольных законов", - продолжил он.

Он обратил внимание, что запрет на продажу спиртного в ночное время обойдет любой желающий. "Это было на моих глазах: когда было запрещено. У работников органов власти в районе, прокуроров, милиции не было проблем: они закупали и даже перепродавали. Нам это надо? Нам надо, чтобы таксисты продавали это спиртное?" - спросил президент.

Лукашенко уточнил, что запрет рекомендован правительством как эксперимент после обращения милиции. "Какой эксперимент? Его проводят, если не знаешь, что будет на выходе, чтобы попробовать. Но мы же это сполна попробовали. Это безмозглое решение правительства в виде эксперимента. Наверное, чтобы угодить милиции и так далее", - сказал он.

С 1 октября в Минске вступил в силу запрет на продажу алкогольных напитков с 23:00 до 7:00. Однако уже 2 октября Лукашенко распорядился срочно его отменить.

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Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия

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