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Самолет ВВС США провел очередную разведку вблизи российских баз в Сирии на фоне поставок С-300

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V в среду совершил длительный полет вблизи побережья Сирии, где расположены российская авиабаза Хмеймим и база материально-технического обеспечения в порту Тартус, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, он совершал полет вблизи сирийского побережья после прилета в на авиабазу Хмеймим очередного тяжелого военно-транспортного самолета Ан-124 "Руслан" Воздушно-космических сил России.

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Американский самолет радиоэлектронной разведки с бортовым номером 64-14848, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, начиная с 10:10 по московскому времени более 2,5 часов курсировал у сирийского побережья над международными водами Восточного Средиземноморья. Самолет, способный вести радиоэлектронную разведку на большую глубину территории противника, совершил не менее 10 пролетов вдоль сирийских берегов, в ходе которых он, в частности, приближался к авиабазе Хмеймим на расстояние 55-60 км.

Поставка С-300 Сирии

Как сообщалось, тяжелые военно-транспортные самолеты Воздушно-космических силы России Ан-124-100 "Руслан" с минувшего четверга совершили семь рейсов на авиабазу Хмеймим на фоне сообщений о поставке зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию.

В частности, в ночь на среду на авиабазе Хмеймим совершил посадку борт RA-82032, который вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский. Всего в доставке грузов из России в Сирию задействованы три Ан-124 с бортовыми номерами RA-82032, RA-82010 и RA-82035.

Маршрут полетов всех этих военно-транспортных самолетов из России в Сирию пролегал над Каспийским морем, Ираном и Ираком.

В воскресенье на базу материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус также зашел тяжелогруженый корабль-гигант, контейнеровоз "Спарта-3" российской компании "Оборонлогистика". По данным телеканала "Звезда", контейнеровоз "Спарта-3" является одним из трех крупнейших снабженцев российской военной группировки в Сирии.

Кроме того, вслед за ним туда же пришел большой десантный корабль Черноморского флота "Николай Фильченков".

Во вторник министр обороны Сергей Шойгу на совещании президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности РФ сообщил, что Россия уже передала Сирии 49 единиц техники в рамках поставки системы С-300, направленной на повышение безопасности военных из РФ в Сирийской Арабской Республике.

"Это включает в себя 49 единиц техники: локаторы подсветки, естественно, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки", - сказал Шойгу на оперативном совещании.

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Теги: Сирия, США, Россия, Хмеймим

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