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СМИ сообщили, что Трамп отправит в отставку министра ВВС

Президент недоволен ее работой по созданию космического подразделения

СМИ сообщили, что Трамп отправит в отставку министра ВВС
Министр ВВС США Хизер Уилсон
Фото: Reuters

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп рассматривает другие кандидатуры на пост министра военно-воздушных сил вместо Хизел Уилсон из-за недовольства ее работой по созданию космических войск, сообщил в четверг журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в администрации.

Источники заявляют, что президент США планирует отправить министра в отставку после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, однако точное время еще не известно. На ее место может прийти Майк Роджерс, конгрессмен-республиканец, поддерживающий создание отдельного космического подразделения.

Издание подчеркивает, что Трамп выражает недовольство Уилсон из-за того, что она, затягивая работу с указами президента, подрывает деятельность администрации изнутри.

По словам источников, создание космического подразделения из 13 тысяч человек займет около пяти лет и обойдется бюджету страны в 13 млрд долларов.

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Теги: США, Дональд Трамп, Хизер Уилсон

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