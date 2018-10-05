СМИ сообщили, что Трамп отправит в отставку министра ВВС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп рассматривает другие кандидатуры на пост министра военно-воздушных сил вместо Хизел Уилсон из-за недовольства ее работой по созданию космических войск, сообщил в четверг журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в администрации.

Источники заявляют, что президент США планирует отправить министра в отставку после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, однако точное время еще не известно. На ее место может прийти Майк Роджерс, конгрессмен-республиканец, поддерживающий создание отдельного космического подразделения.

Издание подчеркивает, что Трамп выражает недовольство Уилсон из-за того, что она, затягивая работу с указами президента, подрывает деятельность администрации изнутри.

По словам источников, создание космического подразделения из 13 тысяч человек займет около пяти лет и обойдется бюджету страны в 13 млрд долларов.