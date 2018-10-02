Шойгу доложил СБ РФ о поставке С-300 в Сирию

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза, на котором министр обороны Сергей Шойгу доложил об осуществлении поставки комплекса С-300 в Сирию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В соответствии с решением президента мы приступили к выполнению ряда мероприятий, направленных на усиление систем ПВО Сирийской Арабской Республики, направленных, в том числе и в первую очередь, на защиту наших военнослужащих. Мы завершили поставку комплексов С-300. Это включает в себя 49 единиц техники: локаторы подсветки, естественно, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки", - сказал он на оперативном совещании.

Работа по установлению единой системы управления противовоздушной обороны в Сирии будет завершена к 20 октября "Что касается единой системы управления всей сетью ПВО, мы также приступили к поставкам оборудования, завершим полностью всю работу с подготовкой и обучением экипажей, завязыванием в единую сеть к 20 октября", - сказал Шойгу.

По словам Шойгу, сирийских специалистов за три месяца обучат пользоваться системами С-300. "Также завершили отбор необходимого персонала, специалистов и приступили к обучению", - сказал министр.

Шойгу также сообщил, что дальняя зона - основное направление, с которого происходили заходы авиатехники на сирийскую территорию, - контролируется в настоящее время на 200 километров. "Мы значительно усилили и включили систему радиоэлектронной борьбы. Добавили туда дополнительное оборудование. В результате сегодня мы контролируем ближнюю зону до 50 километров и дальнюю зону - основное направление, с которого происходили заходы на сирийскую территорию - контролируем на 200 километров", - сказал Шойгу на совещании.

На совещании обсуждались также текущие вопросы внутрироссийской повестки дня.

Инцидент с Ил-20

Вечером 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. Они погибли.

Минобороны РФ возложило вину за крушение российского самолета на ВВС Израиля. Действия израильских летчиков, которые подставили Ил-20 под удар сирийских ПВО Ил-20, в Минобороны РФ назвали преступной халатностью.

Израиль отверг обвинения.

Шойгу заявил на прошлой неделе, что после трагедии с Ил-20 Россия решила передать армии Сирии современный зенитный ракетный комплекс С-300, а также оснастить командные пункты сирийских частей ПВО автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские Вооружённые силы.