Консул Венгрии в Закарпатье объявлен персоной нон-грата

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Послу Венгрии на Украине Эрно Кешкеню вручена нота о том, что консул этой страны в городе Берегово Закарпатской области объявлен персоной нон-грата и должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов.

Как сообщает в четверг пресс-служба МИД Украины, Кешкеню была вручена нота "с информацией о том, что, согласно ст.23 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года в связи с деятельностью, несовместимой со статусом консульского должностного лица, консул консульства Венгрии в городе Берегово должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов".

"Рассчитываем, что венгерская сторона в дальнейшем воздерживаться от любых недружественных шагов в отношении Украины, а ее должностные лица - от нарушений украинского законодательства", - сказано в сообщении министерства.

В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Киев рассматривает граждан Украины венгерского происхождения "как объединяющий фактор в отношениях между двумя государствами" и призвали к этому же венгерских партнеров.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о выдаче паспортов Венгрии гражданам Украины на территории венгерского консульства в городе Берегово Закарпатской области, а также соответствующее видео с принятием присяги. После принятия присяги, в котором граждане называют Венгрию своей родиной и обязываются служить ей, сотрудники дипучреждения призывают их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

27 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что СБУ расследует уголовное дело по факту получения паспортов Венгрии гражданами Украины, а получение двойного гражданства влечет лишение гражданства Украины.