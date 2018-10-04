Главные новости
В миреПосла РФ вызвали в МИД Нидерландов после высылки четырех россиянВ РоссииСиловики в Ингушетии открыли стрельбу в воздух для разгона протестующихВ РоссииРоссийская армия начала избавляться от ушанок и пилоток
В мире

Будапешт вышлет украинского консула в ответ на действия Киева

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Венгрии дало украинскому консулу 72 часа для того, чтобы покинуть венгерскую территорию в ответ на аналогичный шаг Киева, сообщает местный сайт HVG.hu.

"Украина продолжает обострять конфликт... Украинский посол в Будапеште была проинформирована, что один из работающих здесь консулов должен покинуть Венгрию в течение 72 часов, это пропорциональный ответ",- цитирует издание заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто на пресс-конференции в четверг в Будапеште.

Ранее в этот день послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню была вручена нота о том, что консул Венгрии в г.Берегово Закарпатской области объявлен персоной нон-грата и должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов.

В украинских СМИ ранее появилась информация о выдаче паспортов Венгрии гражданам Украины на территории консульства Венгрии в г.Берегово Закарпатской области, а также соответствующее видео с принятием присяги. После принятия присяги, в котором граждане называют Венгрию своей родиной и обязываются служить ей, сотрудники дипучреждения призывают их скрывать от госструктур Украины факт получения венгерского гражданства.

Министр иностранных дел Украины обсудил этот вопрос с главой венгерского внешнеполитического ведомства Петером Сийярто на полях Генассамблеи ООН в США. По словам Климкина, они детально обсудили то, что происходит в венгерском консульстве в Берегово Закарпатской области, но Сийярто не согласился с позицией Киева относительно нарушений со стороны консула.

27 сентября генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что СБУ расследует уголовное производство по факту получения паспортов Венгрии гражданами Украины, а получение двойного гражданства влечет лишение гражданства Украины.

Уголовное производство в связи с фактами выдачи гражданам Украины паспортов Венгрии в Берегово Закарпатской области расследуется по статье о государственной измене. "Сведения внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 111 УК (государственная измена). Это предварительная правовая квалификация", - сообщила пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Венгрия, Украина

Новости по теме

В мире
США в ближайшее время озвучат обвинения в адрес агентов российских спецслужбСША в ближайшее время озвучат обвинения в адрес агентов российских спецслужб
В Лондоне пригрозили России новыми санкциямиПодробнее
 Посла РФ вызвали в МИД Нидерландов после высылки четырех россиянПосла РФ вызвали в МИД Нидерландов после высылки четырех россиян
Власти Нидерландов утверждают, что все четверо являлись агентами ГРУПодробнее
 Нидерланды обвинили четверых россиян в попытке получить информацию о крушении "Боинга" под ДонецкомНидерланды обвинили четверых россиян в попытке получить информацию о крушении "Боинга" под Донецком
В Гааге также считают, что граждане РФ пытались совершить хакерскую атаку на ОЗХО ради доступа к "делу Скрипалей"Подробнее
 На китайском ТВ запустили молодежную шоу-викторину о жизни Си ЦзиньпинаНа китайском ТВ запустили молодежную шоу-викторину о жизни Си Цзиньпина
В передаче на популярном канале Hunan TV участникам предлагается безвозмездно блеснуть знанием биографии национального лидераПодробнее
Великобритания впервые прямо обвинила ГРУ в причастности к кибератакамВеликобритания впервые прямо обвинила ГРУ в причастности к кибератакам
Глава МИД страны Джереми Хант пообещал ответные мерыПодробнее
 Вице-президент США обвинит Китай во вмешательстве в выборыВице-президент США обвинит Китай во вмешательстве в выборы
По словам Майка Пенса, действия России меркнут на фоне вмешательства КитаяПодробнее
 Христиане Сирии обратились к России с просьбой о гуманитарной помощиХристиане Сирии обратились к России с просьбой о гуманитарной помощи
Христианские общины жалуются на притеснения со стороны курдовПодробнее
 Индия заинтересовалась покупкой российских танков Т-14 "Армата"Индия заинтересовалась покупкой российских танков Т-14 "Армата"
Среди возможных альтернатив - украинский "Оплот" и южнокорейский K-2 Black PantherПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 3 октября5 фото
03 октября
Фотохроника 3 октября
Фотохроника 2 октября6 фото
02 октября
Фотохроника 2 октября
Лучшие фото недели10 фото
28 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПосла РФ вызвали в МИД Нидерландов после высылки четырех россиянВ РоссииСиловики в Ингушетии открыли стрельбу в воздух для разгона протестующихВ РоссииРоссийская армия начала избавляться от ушанок и пилотокВ РоссииПри крушении вертолета под Костромой погиб замгенпрокурора КарапетянВ миреНидерланды выслали четверых россиян за попытку получить данные о крушении "Боинга"В миреВеликобритания впервые прямо обвинила ГРУ в причастности к кибератакам

Криштиану Роналду не сможет сыграть несколько матчей за сборную Португалии

Криштиану Роналду не сможет сыграть несколько матчей за сборную ПортугалииПо одним данным, это может быть связано с расследованием по делу об изнасиловании, по другим - он решил сосредоточиться на игре в "Ювентусе" Подробнее

Суд признал незаконным арест участницы "Нового величия" Анны Павликовой

Москалькова попросила проверить заявление родителей о стороннем организаторе "Нового величия"

В МЧС предупредили москвичей о сильном ветре

"Союз" с космонавтом и двумя астронавтами вернулся с МКС на Землю

США в ближайшее время озвучат обвинения в адрес агентов российских спецслужб

США в ближайшее время озвучат обвинения в адрес агентов российских спецслужбВ Лондоне пригрозили России новыми санкциями Подробнее

ЦБ РФ задумался о послаблениях при повышении надбавок к капиталу банков

Торги газом на Петербургской бирже остановились

Нидерланды пожаловались в НАТО на кибероперацию РФ против ОЗХО

Будапешт вышлет украинского консула в ответ на действия Киева

В Росгвардии сообщили подробности переговоров Золотова с мужчиной, угрожавшим взрывом у стен Кремля

Спускаемая капсула "Союза" вошла в плотные слои атмосферы

"ЛУКОЙЛ" прекратил закупки нефти у Ирана

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');