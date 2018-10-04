Будапешт вышлет украинского консула в ответ на действия Киева

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Венгрии дало украинскому консулу 72 часа для того, чтобы покинуть венгерскую территорию в ответ на аналогичный шаг Киева, сообщает местный сайт HVG.hu.

"Украина продолжает обострять конфликт... Украинский посол в Будапеште была проинформирована, что один из работающих здесь консулов должен покинуть Венгрию в течение 72 часов, это пропорциональный ответ",- цитирует издание заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто на пресс-конференции в четверг в Будапеште.

Ранее в этот день послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню была вручена нота о том, что консул Венгрии в г.Берегово Закарпатской области объявлен персоной нон-грата и должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов.

В украинских СМИ ранее появилась информация о выдаче паспортов Венгрии гражданам Украины на территории консульства Венгрии в г.Берегово Закарпатской области, а также соответствующее видео с принятием присяги. После принятия присяги, в котором граждане называют Венгрию своей родиной и обязываются служить ей, сотрудники дипучреждения призывают их скрывать от госструктур Украины факт получения венгерского гражданства.

Министр иностранных дел Украины обсудил этот вопрос с главой венгерского внешнеполитического ведомства Петером Сийярто на полях Генассамблеи ООН в США. По словам Климкина, они детально обсудили то, что происходит в венгерском консульстве в Берегово Закарпатской области, но Сийярто не согласился с позицией Киева относительно нарушений со стороны консула.

27 сентября генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что СБУ расследует уголовное производство по факту получения паспортов Венгрии гражданами Украины, а получение двойного гражданства влечет лишение гражданства Украины.

Уголовное производство в связи с фактами выдачи гражданам Украины паспортов Венгрии в Берегово Закарпатской области расследуется по статье о государственной измене. "Сведения внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 111 УК (государственная измена). Это предварительная правовая квалификация", - сообщила пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.