Посла РФ вызвали в МИД Нидерландов после высылки четырех россиян

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд сообщила, что МИД ее страны вызвал российского посла в связи со шпионской деятельностью четверых россиян.

"Российский посол был только что вызван в министерство иностранных дел", - сказала Бейлевелд в четверг на пресс-конференции.

Ранее она сообщила, что из страны были высланы четверо россиян с дипломатическими паспортами. Власти Нидерландов утверждают, что они являются агентами ГРУ, которые планировали совершить кибератаку против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), чтобы получить информацию по "делу Скрипалей".

Были названы имена российских граждан - Алексей Моренец, Олег Сотников, Алексей Минин и Евгений Серебряков. Они якобы припарковали автомобиль, оснащенный электронным оборудованием, на парковке отеля вблизи здания ОЗХО, чтобы взломать ее компьютерные системы. Однако нидерландским спецслужбам удалось предотвратить хакерскую атаку.

Кроме того, утверждается, что что четверо россиян пытались получить доступ к информации о гибели малайзийского "Боинга" на Украине в 2014 году.

Как передает "Би-би-си", нидерландские спецслужбы выяснили, что один из телефонов задержанных использовался рядом со зданием ГРУ в Москве. Кроме того, у одного из них нашли в мобильном подтверждение об оплате такси, ехавшего с "улицы, расположенной рядом со зданием ГРУ", в аэропорт.