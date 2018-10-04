Нидерланды пожаловались в НАТО на кибероперацию РФ против ОЗХО

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Нидерланды проинформировали в четверг министров обороны стран НАТО о кибероперации против офисов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Операция была предпринята ГРУ, российской военной разведкой, но была предотвращена голландскими разведывательными службами в партнерстве с Великобританией", - говорится в заявлении генерального секретаря НАТО, распространенном в Брюсселе, где проходила встреча министров обороны организации.

По его словам, Великобритания, кроме того, "определила, что ГРУ стоит за рядом других кибератак в мире". "Они затронули граждан во многих странах, включая Россию, и привели к огромным экономическим издержкам", - отметил Столтенберг.

Он заявил, что союзники по НАТО солидарны с решением голландских и британских правительств призвать Россию остановить ее "попытки подорвать международное право и институты".

Ранее в четверг министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд объявила, что нидерландские спецслужбы при поддержке британцев смогли предотвратить хакерскую атаку четверых россиян на Организацию по запрещению химического оружия. Среди целей хакеров они назвали данные по расследованию отравления в Солсбери и о крушении авиалайнера MH17 на Украине.