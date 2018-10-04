США в ближайшее время озвучат обвинения в адрес агентов российских спецслужб

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что позже в четверг Минюст США озвучит обвинения в отношении ряда сотрудников российских спецслужб.

"Министерство юстиции США в четверг озвучит обвинения в отношении агентов российских спецслужб, которые участвовали в кибератаке", - сказала Бейлевелд на пресс-конференции.

Между тем, глава МИД Великобритании Джереми Хант после заявлений нидерландских властей о шпионской деятельности РФ сообщил, что против России могут быть введены новые санкции.

"Мы будем обсуждать с нашими союзниками, какие дальнейшие санкции (против России - ИФ) должны быть введены", - сказал он журналистам.

Ранее министр обороны Нилерландов объявила, что нидерландские спецслужбы при поддержке британцев смогли предотвратить хакерскую атаку четверых россиян на Организацию по запрещению химического оружия. Среди целей хакеров спецслужбы назвали данные ОЗХО по расследованию отравления в Солсбери.