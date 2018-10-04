В мире

Нидерланды и ЕС обвинили разведку РФ в нарушении общепринятых ценностей

Есть обновление от 16:08

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Глава европейской дипломатии Федерика Могерини и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обвинили российскую военную разведку в неуважении общепринятых правил и ценностей при попытке незаконно получить информацию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), говорится в их совместном заявлении, распространенном в четверг.

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"Попытка проникнуть в охраняемую систему международной организации (ОЗХО - ИФ), которая работает над тем, чтобы избавить мир от химического оружия, показывает неуважение со стороны ГРУ ценностей и правил, которые приняты в мире и направлены на защиту всех нас", - отмечается в заявлении.

Ранее в четверг совместное заявление сделали также премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и министр иностранных дел страны Мэрис Пэйн. По их словам, ГРУ "несет ответственность за подобный пример вредоносной деятельности в киберпространстве".

Нидерландские спецслужбы ранее заявили о разоблачении попытки российских хакеров получить доступ к данным ОЗХО, связанных с расследованием инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "операция была предпринята ГРУ, российской военной разведкой, но была предотвращена голландскими разведывательными службами в партнерстве с Великобританией".

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Теги: Нидерланды, ЕС

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