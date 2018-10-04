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Тысячи человек вышли на улицы Вашингтона в знак протеста против Кавано

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Несколько тысяч человек собрались в четверг в центре Вашингтона, чтобы выразить недовольство кандидатом президента США Дональда Трампа на пост Верховного судьи Бретта Кавано, которого обвиняют в сексуальных домогательствах, сообщает в четверг газета Huffington Post.

Акция протеста организована несколькими феминистскими организациями. Участники демонстрации, большинство которых - женщины, скандируют лозунги: "Мы знаем правду", "Кавано солгал под присягой", "Нет, нет, Кавано должен уйти". Большинство протестующих одеты в черные футболки, в руках они держат плакаты, на которых написано: "Женщины должны быть услышаны", "Наши суды - это наши жизни".

Ранее в четверг ФБР представило доклад относительно расследования в отношении Кавано. В Белом доме не нашли в нем подтверждения обвинений в сексуальных домогательствах, однако в сенате США доклад вызвал серьезные разногласия между республиканцами и демократами.

Президент США Дональд Трамп со своей стороны заявил, что демократы никогда не будут довольны ситуацией вокруг его кандидата, сколько бы расследований не проводило ФБР. "Уже в седьмой раз ФБР провело расследование в отношении судьи Кавано. Даже если мы проведем их 100, для демократов, которые чинят препятствия, этого всего равно будет недостаточно", - написал он в своем аккаунте в Twitter.

Ожидается, что окончательное голосование по утверждению кандидатуры Кавано может состояться уже в эти выходные. Ранее лидер республиканского большинства в сенате Макконнелл назначил на пятницу процедурное голосование о прекращении дебатов относительно кандидата на пост Верховного судьи США. Если большинством голосов сенаторы проголосуют "за", то начнется 30-часовой период ожидания, после которого Сенат может провести финальное голосование по его утверждению.

10 июля 2018 года Трамп выдвинул кандидатуру Кавано на должность судьи Верховного суда США. Члены Демократической партии США выступили против его кандидатуры.

В середине сентября газета Washington Post опубликовала заявление женщины по имени Кристин Блейзи Форд, в котором она рассказала, что во время обучения в старшей школе в 1980-е годы Кавано на вечеринке пытался снять с нее одежду и закрыл ей рот рукой, когда она попыталась закричать. Она утверждала, что в момент инцидента Кавано был пьян. Кавано обвинения отвергает.

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Теги: США, Бретт Кавано, Дональд Трамп

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