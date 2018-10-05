Сенат США допустил Кавано до финального утверждения на пост судьи Верховного суда

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Члены сената США в ходе ключевого процедурного голосования решили прекратить дебаты относительно кандидатуры Бретта Кавано на пост судьи Верховного суда, что открывает возможность для его скорого утверждения.

В ходе голосования 51 сенатор выступил за прекращение дебатов и переход к финальному этапу утверждения кандидатуры Кавано. "Против" проголосовали 49 сенаторов.

Ожидается, что финальное голосование по Кавано в сенате пройдет уже в субботу.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что приветствует итоги голосования в сенате. "Я очень горд сенатом США, так как он проголосовал за то, чтобы продолжить процедуру утверждения судьи Бретта Кавано", - написал он в твиттере.

Трамп выдвинул кандидатуру Кавано на должность судьи Верховного суда США 10 июля. Однако члены Демократической партии США выступили против его кандидатуры.

Затем в середине сентября газета The Washington Post опубликовала заявление женщины по имени Кристин Блейзи Форд, в котором она рассказала, что во время обучения в старшей школе в 1980-е годы Кавано на вечеринке пытался снять с нее одежду и закрыл ей рот рукой, когда она попыталась закричать. Она утверждала, что в момент инцидента Кавано был пьян. Сам кандидат в судьи эти обвинения отвергает.

Несмотря на эти обвинения, Трамп и его сторонники из Республиканской партии продолжили оказывать поддержку Кавано.

ФБР провело расследование относительно этого дела и направило результаты в Сенат США и Белый дом. Трамп заявил, что демократы никогда не будут довольны ситуацией вокруг его кандидата, сколько бы расследований ни проводило ФБР.