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Белый дом не нашел в отчетах ФБР данных о домогательствах Кавано к женщинам

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Белый дом не нашел в докладах ФБР, составленных на основе опросов, подтверждения обвинений в сексуальных домогательствах, выдвигаемых в адрес кандидата на пост Верховного судьи США Бретта Кавано, пишет в четверг The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Остается неясным, изучил ли Белый дом полностью отчеты, предоставленные ФБР, отмечает издание.

The Wall Street Journal поясняет, что выводы Белого дома на данный момент не имеют решающего значения, так как свои выводы о кандидатуре Кавано на основе материалов ФБР должны сделать сенаторы.

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На прошлой неделе ФБР было поручено провести расследование в отношении этого кандидата на пост Верховного судьи США. На эту задачу ведомству отвели неделю.

Кандидатуру Кавано на должность судьи Верховного суда США выдвинул 10 июля президент США Дональд Трамп. До 30 июля этот пост официально занимал Энтони Кеннеди, проработавший членом суда 30 лет. В июне 82-летний юрист подал в отставку.

Против кандидатуры республиканца Кавано выступают члены Демократической партии США.

В середине сентября газета The Washington Post опубликовала заявление женщины по имени Кристин Блейзи Форд, в котором она рассказала, что во время обучения в старшей школе в 1980-е годы Кавано на вечеринке пытался снять с нее одежду и закрыл ей рот рукой, когда она попыталась закричать. Она утверждала, что в момент инцидента Кавано был пьян. Сам Кавано обвинения отвергает.

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Теги: США, Бретт Кавано

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