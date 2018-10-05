28 лет заключения получил продюсер Мэрион Найт

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Суд округа Лос-Анджелес приговорил хип-хоп продюсера Мэриона Найта к 28 годам тюремного заключения за умышленный наезд на человека со смертельным исходом, сообщает в пятницу телеканал CNN.

В распоряжении следствия имелась видеозапись, где основатель звукозаписывающей студии Death Row Records в 2015 году на съемках фильма "Голос улиц" (Straight Outta Compton) дважды совершил наезд на соучредителя другой студии Терри Картера и его охранника Кле Слоуна. Картер погиб, Слоун был серьезно покалечен.

По законам штата Калифорния, максимальный срок за убийство человека составляет 11 лет, однако ввиду прошлых судимостей Найту суд увеличил срок заключения вдвое и добавил шесть лет за жестокость нападения и использование тяжелой машины в качестве инструмента убийства.

Мэрион Найт основал звукозаписывающую студию Death Row Records, где в разное время работал с Тупаком Шакуром, Доктором Дре, Снуп Догом.