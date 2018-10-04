12-летнюю девочку и ее знакомого задержали в Ленобласти по подозрению в убийстве и каннибализме

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Следователи задержали 12-летнюю девочку и 22-летнего молодого человека по подозрению в убийстве на территории Ленинградской области и каннибализме, сообщает в четверг пресс-служба областного управления СКР.

Задержанные подозреваются в убийстве 21-летнего молодого человека, тело которого было обнаружено накануне в квартире в поселке Новинка Кировского района.

"По подозрению в совершении данного преступления задержан 22-летний мужчина и его 12-летняя спутница. По версии следствия, в период со 2 на 3 октября 2018 года между 21-летним хозяином квартиры и его гостями произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес несколько ударов ножом в область шеи и тела потерпевшего, после чего отчленил некоторые части тела погибшего мужчины", - говорится в сообщении СКР.

Следователи допросили задержанного. Он подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. По данным следствия, молодые люди познакомились в кафе в Санкт-Петербурге, после чего несколько дней жили в квартире погибшего. Следствие считает, в расправе также принимала участие 12-летняя девочка, которую допросили в качестве несовершеннолетнего свидетеля и поместили в специализированное учреждение для подростков.

"Кроме того, следствием также проверяется информация о возможном употреблении задержанными в пищу фрагментов тела убитого человека", - отмечается в пресс-релизе СКР.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения.