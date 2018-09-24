Судимый петербуржец ранил мужчину во время ссоры, отвез его в больницу и скрылся

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Главное следственное управление СКР по Петербургу расследует уголовное дело о покушении на убийство, фигурант которого сам отвез пострадавшего в больницу, а затем скрылся, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

Вечером в субботу в Мариинскую больницу был доставлен петербуржец 1979 года рождения с огнестрельными ранениями.

"Установлено, что в указанное время на территории Приморского района ранее судимый Сергей Гречневский 1979 года рождения в ходе ссоры с потерпевшим несколько раз выстрелил в него из пистолета, после чего отвез на своем автомобиле в больницу и скрылся", - говорится в сообщении ведомства. Подозреваемого ищут.

По данным СМИ, 22 сентября в Петербурге было совершено покушение на ранее судимого предпринимателя Сергея Югая, известного в неформальных кругах. Ряд СМИ косвенно связали инцидент с покушением на предпринимателя Бадри Шенгелию, которого застрелили в Ленинградской области 17 сентября, отметив , что в обоих случаях стрелявшие якобы ездили на белом "Мерседесе".

В пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу "Интерфаксу" сообщили, что не располагают информацией о связи возбужденных по данным фактам уголовных дел.