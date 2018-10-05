Что произошло за день: пятница, 5 октября

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия и Индия в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Дели заключили контракт на поставку пяти полков ЗРС С-400 стоимостью $5 млрд.

- Нобелевскую премию мира получили конголезский хирург Денис Муквеге и бывшая пленница "Исламского государства" (запрещено в РФ) Надя Мурад, ставшая правозащитницей. Они удостоены награды за усилия "по прекращению использования сексуального насилия в качестве орудия войны и вооруженных конфликтов".

- В столице Ингушетии Магасе больше суток продолжался многотысячный митинг против договора о границе с Чечней. Люди ночевали в машинах и на скамейках, но к вечеру пятницы все же стали расходиться.

- Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий в российской колонии 20-летний срок по делу о терроризме, решил с субботы, 6 октября, прекратить голодовку, которую он держит уже 145 дней. Осужденный принял такое решение из-за угрозы принудительного кормления, так как, по его словам, его мнение больше учитывать не собираются.

- В Тверской области в ДТП с участием автобуса и маршрутки, выехавшей на встречную полосу, погибли 13 человек.

- Президент Интерпола Мэн Хунвэй пропал после своего отъезда в Китай, его супруга не может связаться с ними около недели, и Франция начала расследование его исчезновения. Газета Le Monde сообщает, что главу организации могли арестовать на родине.

- BuzzFeed обнаружил, что бежавший в США и считавшийся мертвым бывший полковник российской внешней разведки Александр Потеев оказался жив. Экс-полковник которого в России судили за то, что он "сдал" американцам группу российских разведчиков, под своим реальным именем приобрел лицензию на рыболовство и зарегистрировался для участия в американских выборах 2016 года.

- Шахматисты сборной России заняли итоговое третье место на завершившейся в Батуми в пятницу Всемирной шахматной олимпиаде.

- Члены сената США решили прекратить дебаты относительно кандидатуры Бретта Кавано на пост судьи Верховного суда, что открывает возможность для его скорого утверждения. В США проходила акция протеста, связанная с выдвинутыми против Кавано обвинениями в домогательствах.

- В Подмосковье во время учебного разбился истребитель МиГ-29, которому было 26 лет. Экипаж катапультировался и не пострадал, на земле жертв и разрушений также не было. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что причиной крушения стало возгорание около одного из двигателей.

- Инициативная группа Bellingcat анонсировала, что 9 октября будет названо настоящие имя и фамилия второго подозреваемого в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипая в Солсбери, известного сейчас как Александр Петров. Ранее эта группа заявила, что выяснила настоящее имя Руслана Боширова, назвав его полковником ГРУ Анатолием Чепигой.

- Франция простилась с французским шансонье армянского происхождения Шарлем Азнавуром, умершим в возрасте 94 лет. На церемонии присутствовали в том числе французский президент Эммануэль Макрон, премьер-министр Эдуар Филипп, президент Армении Армен Саркисян и премьер-министр Никол Пашинян.