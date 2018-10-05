Главные новости
В РоссииСК завел уголовное дело на руководство "Справедливой помощи Доктора Лизы"В миреСМИ узнали о возможном аресте президента Интерпола в КитаеВ миреВ США нашелся считавшийся мертвым экс-полковник российской разведки Потеев
В России

Что произошло за день: пятница, 5 октября

Лауреаты Нобелевской премии мира, митинг в Ингушетии, поставка С-400 Индии, прекращение голодовки Олега Сенцова, пропажа президента Интерпола и крупное ДТП под Тверью

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия и Индия в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Дели заключили контракт на поставку пяти полков ЗРС С-400 стоимостью $5 млрд.

- Нобелевскую премию мира получили конголезский хирург Денис Муквеге и бывшая пленница "Исламского государства" (запрещено в РФ) Надя Мурад, ставшая правозащитницей. Они удостоены награды за усилия "по прекращению использования сексуального насилия в качестве орудия войны и вооруженных конфликтов".

- В столице Ингушетии Магасе больше суток продолжался многотысячный митинг против договора о границе с Чечней. Люди ночевали в машинах и на скамейках, но к вечеру пятницы все же стали расходиться.

- Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий в российской колонии 20-летний срок по делу о терроризме, решил с субботы, 6 октября, прекратить голодовку, которую он держит уже 145 дней. Осужденный принял такое решение из-за угрозы принудительного кормления, так как, по его словам, его мнение больше учитывать не собираются.

- В Тверской области в ДТП с участием автобуса и маршрутки, выехавшей на встречную полосу, погибли 13 человек.

- Президент Интерпола Мэн Хунвэй пропал после своего отъезда в Китай, его супруга не может связаться с ними около недели, и Франция начала расследование его исчезновения. Газета Le Monde сообщает, что главу организации могли арестовать на родине.

- BuzzFeed обнаружил, что бежавший в США и считавшийся мертвым бывший полковник российской внешней разведки Александр Потеев оказался жив. Экс-полковник которого в России судили за то, что он "сдал" американцам группу российских разведчиков, под своим реальным именем приобрел лицензию на рыболовство и зарегистрировался для участия в американских выборах 2016 года.

- Шахматисты сборной России заняли итоговое третье место на завершившейся в Батуми в пятницу Всемирной шахматной олимпиаде.

- Члены сената США решили прекратить дебаты относительно кандидатуры Бретта Кавано на пост судьи Верховного суда, что открывает возможность для его скорого утверждения. В США проходила акция протеста, связанная с выдвинутыми против Кавано обвинениями в домогательствах.

- В Подмосковье во время учебного разбился истребитель МиГ-29, которому было 26 лет. Экипаж катапультировался и не пострадал, на земле жертв и разрушений также не было. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что причиной крушения стало возгорание около одного из двигателей.

- Инициативная группа Bellingcat анонсировала, что 9 октября будет названо настоящие имя и фамилия второго подозреваемого в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипая в Солсбери, известного сейчас как Александр Петров. Ранее эта группа заявила, что выяснила настоящее имя Руслана Боширова, назвав его полковником ГРУ Анатолием Чепигой.

- Франция простилась с французским шансонье армянского происхождения Шарлем Азнавуром, умершим в возрасте 94 лет. На церемонии присутствовали в том числе французский президент Эммануэль Макрон, премьер-министр Эдуар Филипп, президент Армении Армен Саркисян и премьер-министр Никол Пашинян.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Новости по теме

В России
СК завел уголовное дело на руководство "Справедливой помощи Доктора Лизы"СК завел уголовное дело на руководство "Справедливой помощи Доктора Лизы"
Бывшего президедента фонда Ксению Соколову заподозрили в злоупотреблении полномочиямиПодробнее
 Ингушские депутаты сообщили в СК о фальсификации итогов голосования по границе с ЧечнейИнгушские депутаты сообщили в СК о фальсификации итогов голосования по границе с Чечней
Протестующие снова собираются провести ночь на центральной площади МагасаПодробнее
 В РФ задумались о подключении заказных и межрегиональных автобусов к системе "Платон"В РФ задумались о подключении заказных и межрегиональных автобусов к системе "Платон"
В Минтрансе предложили такой способ контроля после ДТП в Тверской области, в котором погибли 13 человекПодробнее
 Сенцов объяснил прекращение голодовки угрозой принудительного кормленияСенцов объяснил прекращение голодовки угрозой принудительного кормления
По словам осужденного, его мнение уже не учитывают из-за начавшихся в организме патологических измененийПодробнее
На саратовца завели дело о возбуждении ненависти к женщинамНа саратовца завели дело о возбуждении ненависти к женщинам
По данным источника, подозреваемый - основатель сообщества "Мужское государство", обсуждавшего поведение россиянок с иностранными болельщикамиПодробнее
 Участники митинга в Магасе начали расходитьсяУчастники митинга в Магасе начали расходиться
По оценкам очевидцев, на площади остается около шести тысяч человекПодробнее
 Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти полков ЗРС С-400Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти полков ЗРС С-400
Документ подписан в ходе визита президента РФ в ДелиПодробнее
 Сенцов прекратил голодовкуСенцов прекратил голодовку
Для возвращения осужденного режиссера к нормальной жизни диетологи разработали специальную программуПодробнее
 Число погибших в ДТП с маршруткой под Тверью выросло до 13 человекЧисло погибших в ДТП с маршруткой под Тверью выросло до 13 человек
Ранее сообщалось о 10 погибших и четырех пострадавшихПодробнее
 Южная Корея сняла запрет на заход в свои порты судов "Гудзона"Южная Корея сняла запрет на заход в свои порты судов "Гудзона"
Ранее сообщалось, что меры были приняты в связи с санкциями со стороны СШАПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
05 октября
Лучшие фото недели
Фотохроника 5 октября5 фото
05 октября
Фотохроника 5 октября
Столкновение маршрутки и автобуса под Тверью6 фото
05 октября
Столкновение маршрутки и автобуса под Тверью
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСК завел уголовное дело на руководство "Справедливой помощи Доктора Лизы"В миреСМИ узнали о возможном аресте президента Интерпола в КитаеВ миреВ США нашелся считавшийся мертвым экс-полковник российской разведки ПотеевВ РоссииЧто произошло за день: пятница, 5 октябряВ миреНобелевскую премию мира получили хирург Денис Муквеге и бывшая пленница ИГ Надя МурадВ РоссииСенцов объяснил прекращение голодовки угрозой принудительного кормления

Силовики и протестующие в Магасе вместе совершили коллективный намаз

СК завел уголовное дело на руководство "Справедливой помощи Доктора Лизы"

СК завел уголовное дело на руководство "Справедливой помощи Доктора Лизы"Бывшего президедента фонда Ксению Соколову заподозрили в злоупотреблении полномочиями Подробнее

Украина при поддержке США создаст центр по борьбе с фейковыми новостями

Акционер Yota Devices купил ставропольский ГМЗ с 3 млрд руб. долгов

Назван победитель конкурса "Учитель года - 2018"

Льготное валютное регулирование предложили расширить на "дочек" фигурантов санкционного списка

Ингушские депутаты сообщили в СК о фальсификации итогов голосования по границе с Чечней

Ингушские депутаты сообщили в СК о фальсификации итогов голосования по границе с ЧечнейПротестующие снова собираются провести ночь на центральной площади Магаса Подробнее

Что произошло за день: пятница, 5 октября

Лауреаты Нобелевской премии мира, митинг в Ингушетии, поставка С-400 Индии, прекращение голодовки Олега Сенцова, пропажа президента Интерпола и крупное ДТП под Тверью Подробнее

В МВД Франции рассказали об угрозах в адрес жены исчезнувшего главы Интерпола

Лауреаты Нобелевской премии мира посвятили свою награду жертвам сексуального насилия

Двое палестинцев погибли в ходе столкновений в секторе Газа

Число банкротств в РФ скатилось с пика. Обзор

Издательство Tronc Inc вернет себе старое название Tribune Publishing и сменит тикер на бирже

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');