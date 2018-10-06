Что случилось этой ночью: суббота, 6 октября

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Глава МИД Украины Павел Климкин пообещал зеркальные меры и адекватную реакцию в случае закрытия генконсульств Украины в РФ. Он также исключил идею легализации двойного гражданства с Россией. В случае с другими странами этот вопрос может обсуждаться, уточнил министр.

- Российские дипломаты потребовали от Лондона предоставить факты о якобы кибератаках со стороны российской военной разведки на компьютерные сети Форин Офиса и военной лаборатории в Портон-Дауне. Отказ от диалога свидетельствует о том, что Великобритании нечем подтвердить обвинения, уверены в Москве.

- Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд раскритиковал заявления американского президента Дональда Трампа о зависимости королевства от американской поддержки. Аль Сауд заявил, что Саудовская Аравия заплатила за все поставки вооружения из США, и требования Трампа больше тратить на безопасность беспочвенны.