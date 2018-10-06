В России

Что произошло за день: суббота, 6 октября

Аннулирование договора о границе Ингушетии и Чечни, Владивосток как столица региона, смерть Монсеррат Кабалье

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Парламент Ингушетии повторно рассмотрит договор об административной границе с Чечней. Как заявил на митинге в центре Магаса депутат ингушского парламента Сет-Салим Ахильгов, парламент аннулировал результаты голосования по ратификации соответствующего договора. Ранее в субботу власти Ингушетии договорились с религиозными и общественными деятелями, что сила к участникам протеста в Магасе против соглашения о границе применяться не будет, а сама акция с 8 октября приобретет легитимный характер.

- В Барселоне в возрасте 85 лет скончалась известная испанская оперная певица Монсеррат Кабалье.

- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин, которому 7 октября исполнится 66 лет, намерен по традиции отметить свой день рождения в кругу родных и друзей.

- Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко предложил сделать Владивосток столицей Дальнего Востока. По его словам, город достоин этого, в частности, потому, что здесь проходят форумы, приезжают главы государств.

- СКР объявил в международный розыск пятерых предполагаемых участников и организаторов ячейки террористической секты "Аум Синрикё" (запрещена в России).

- Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1,6 тыс. человек. Россия отправила в пострадавшую от стихии страну гуманитарную помощь - свыше 23 тонн.

- Американский атомный авианосец "Гарри Трумэн" прибыл с визитом в Великобританию. Наблюдатели не исключают, что корабль после его завершения может направиться либо в Средиземное море, либо к берегам Норвегии.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Новости по теме

В России
Парламент Ингушетии повторно проголосует по договору о границе с ЧечнейПарламент Ингушетии повторно проголосует по договору о границе с Чечней
Об этом заявил на митинге в центре Магаса депутат ингушского парламента Сет-Салим АхильговПодробнее
 Евкуров заявил о давлении на депутатов перед голосованием по вопросу границы с ЧечнейЕвкуров заявил о давлении на депутатов перед голосованием по вопросу границы с Чечней
Как отметил глава Ингушетии, его оказывали на них ближайшие родственникиПодробнее
 Акция протеста в Ингушетии получит легитимный характерАкция протеста в Ингушетии получит легитимный характер
Власти также договорились с религиозными и общественными деятелями республики, что сила к протестующим против соглашения о границе между Ингушетией и Чечней применяться не будетПодробнее
 Кожемяко предложил перенести столицу Дальнего Востока во ВладивостокКожемяко предложил перенести столицу Дальнего Востока во Владивосток
По словам врио губернатора, город достоин этого, в частности, потому, что в нем проходят форумы, приезжают главы государствПодробнее
СК завел уголовное дело на руководство "Справедливой помощи Доктора Лизы"СК завел уголовное дело на руководство "Справедливой помощи Доктора Лизы"
Бывшего президента фонда Ксению Соколову заподозрили в злоупотреблении полномочиямиПодробнее
 Ингушские депутаты сообщили в СК о фальсификации итогов голосования по границе с ЧечнейИнгушские депутаты сообщили в СК о фальсификации итогов голосования по границе с Чечней
Протестующие снова собираются провести ночь на центральной площади МагасаПодробнее
 В РФ задумались о подключении заказных и межрегиональных автобусов к системе "Платон"В РФ задумались о подключении заказных и межрегиональных автобусов к системе "Платон"
В Минтрансе предложили такой способ контроля после ДТП в Тверской области, в котором погибли 13 человекПодробнее
 Сенцов объяснил прекращение голодовки угрозой принудительного кормленияСенцов объяснил прекращение голодовки угрозой принудительного кормления
По словам осужденного, его мнение уже не учитывают из-за начавшихся в организме патологических измененийПодробнее
 На саратовца завели дело о возбуждении ненависти к женщинамНа саратовца завели дело о возбуждении ненависти к женщинам
По данным источника, подозреваемый - основатель сообщества "Мужское государство", обсуждавшего поведение россиянок с иностранными болельщикамиПодробнее
 Участники митинга в Магасе начали расходитьсяУчастники митинга в Магасе начали расходиться
По оценкам очевидцев, на площади остается около шести тысяч человекПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
05 октября
Лучшие фото недели
Фотохроника 5 октября5 фото
05 октября
Фотохроника 5 октября
Столкновение маршрутки и автобуса под Тверью6 фото
05 октября
Столкновение маршрутки и автобуса под Тверью
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииАкция протеста в Ингушетии получит легитимный характерВ миреЧисло жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1,6 тыс. человекВ РоссииКожемяко предложил перенести столицу Дальнего Востока во ВладивостокКультураУшла из жизни Монсеррат КабальеВ миреГлава МИД Украины Климкин исключил легализацию двойного гражданства с РоссиейВ миреМосква потребовала от Лондона предоставить факты о якобы кибератаках со стороны разведки

Что произошло за день: суббота, 6 октября

Аннулирование договора о границе Ингушетии и Чечни, Владивосток как столица региона, смерть Монсеррат Кабалье Подробнее

Власти Ингушетии разрешили провести восьмидневный митинг в Магасе

Антиохийская церковь призвала срочно созвать всеправославное совещание

Парламент Ингушетии повторно проголосует по договору о границе с Чечней

Парламент Ингушетии повторно проголосует по договору о границе с ЧечнейОб этом заявил на митинге в центре Магаса депутат ингушского парламента Сет-Салим Ахильгов Подробнее

СКР не нашел огнестрельных ранений у пилота вертолета, в катастрофе которого погиб замгенпрокурора

Сразу два землетрясения произошли 6 октября в Грузии

Второе судно в водах Германии начало укладку труб по маршруту "Северного потока-2"

Первая леди США выступила в поддержку кандидатуры Кавано на пост верховного судьи

Воспитателя лагеря в Пензенской области обвинили в сексуальном насилии над детьми

Берлускони прилетит на день рождения к Путину

В Демократической Республики Конго около 50 человек погибли в пожаре после ДТП

Песков рассказал, что Путин отметит день рождения с родными и друзьями

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');