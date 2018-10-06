Что произошло за день: суббота, 6 октября

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Парламент Ингушетии повторно рассмотрит договор об административной границе с Чечней. Как заявил на митинге в центре Магаса депутат ингушского парламента Сет-Салим Ахильгов, парламент аннулировал результаты голосования по ратификации соответствующего договора. Ранее в субботу власти Ингушетии договорились с религиозными и общественными деятелями, что сила к участникам протеста в Магасе против соглашения о границе применяться не будет, а сама акция с 8 октября приобретет легитимный характер.

- В Барселоне в возрасте 85 лет скончалась известная испанская оперная певица Монсеррат Кабалье.

- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин, которому 7 октября исполнится 66 лет, намерен по традиции отметить свой день рождения в кругу родных и друзей.

- Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко предложил сделать Владивосток столицей Дальнего Востока. По его словам, город достоин этого, в частности, потому, что здесь проходят форумы, приезжают главы государств.

- СКР объявил в международный розыск пятерых предполагаемых участников и организаторов ячейки террористической секты "Аум Синрикё" (запрещена в России).

- Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1,6 тыс. человек. Россия отправила в пострадавшую от стихии страну гуманитарную помощь - свыше 23 тонн.

- Американский атомный авианосец "Гарри Трумэн" прибыл с визитом в Великобританию. Наблюдатели не исключают, что корабль после его завершения может направиться либо в Средиземное море, либо к берегам Норвегии.