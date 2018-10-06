Премьер Латвии сделал прогноз о формировании нового правительства

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Премьер Латвии Марис Кучинскис, комментируя результаты экзитполов по итогам прошедших в субботу парламентских выборов, предположил, что новое правительство сформируют правые политические силы.

"Надо думать, что удастся создать правительство из правых сил", - сказал он.

"Для более подробных комментариев нужно дождаться официальных итогов выборов", - добавил он.

Премьер напомнил, что традиционно инициативу формирования правительства берет на себя та из правых партий, которая получит наибольшую поддержку избирателей.

На выборах в 13-й Сейм больше всего голосов получили партии "Согласие", "Для развития/За!", национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ), Новая консервативная партия (НКП) и "KPV LV", свидетельствуют данные опросов на выходе с избирательных участков (экзитполов), которые проводили агентство BNS, Латвийское телевидение, Латвийское радио и Рижский университет Страдиньша.

5%-ный барьер для прохождения в Сейм, вероятно, преодолели также Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Новое Единство".

По данным экзитполов, за "Согласие" проголосовали 19,4% избирателей, за партию "Для развития/За!" - 13,4%, за национальное объединение - 12,6%, за НКП - 12,4%, за "KPV LV" - 11,5%. СЗК получило 9,7% голосов тех, кто сообщил о своем выборе, а "Новое Единство" - 6,9%.