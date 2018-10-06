Латвийский ЦИК объявил предварительные итоги парламентских выборов

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - По данным с 594 избирательных участков из 1078, больше всего голосов на выборах в 13-й Сейм набрали партии "Согласие", "KPV LV", Союз "зеленых" и крестьян (СЗК), Новая консервативная партия (НКП), национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ),"Для развития/За!" и "Новое Единство", свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

За "Согласие" проголосовали 57 819 или 19,87% избирателей, за "KPV LV" - 41 756 или 14,35%, за НКП - 37 063 или 12,73%, за СЗК - 36 536 или 12,55%, за ВЛ-ТБ/ДННЛ - 30 284 или 10,40%, за объединение "Для развития/За!" - 28 411 или 9,76%, за "Новое Единство" - 18 561 или 6,37% избирателей.

Близки к 5%-ному барьеру прохождения в Сейм Латвийское объединение регионов (ЛОР) с 4,73% голосов (13 778 избирателей) и Русский союз Латвии (РСЛ) - 4,24% голосов (12 338).

Явка избирателей на выборах 13-го Сейма составила 54,46%.