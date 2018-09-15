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В Латвии около пяти тысяч человек вышли на шествие в защиту русских школ
Марш в защиту русских школ в Латвии. Архивное фото
Фото: ТАСС, Мария Иванова

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Риге в субботу проходит шествие в защиту русских школ, организованное Русским союзом Латвии (РСЛ).

Сначала, по данным агентства BNS, в акции участвуют около 1 тыс. человек. Затем число участников шествия увеличилось примерно до 5 тыс., сообщили агентству в Госполиции.

Некоторые из участников шествия держат в руках флаги РСЛ и плакаты на латышском и русском языках с лозунгами в защиту русского языка и его использования в учебных заведениях. Возглавляют шествие лидер РСЛ Татьяна Жданок и депутат Европаламента Андрей Мамыкин.

За порядком на мероприятии следят полицейские.

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Уличное шествие в защиту русских школ под названием "Наш выбор" началось в Риге в 12:00 у театра "Дайлес" и пройдет по улице Базницас до Эспланады, где завершится у памятника Райнису.

Как заявляет РСЛ, полный перевод обучения на латышский язык не только существенно понизит уровень знаний и повысит уровень стресса у детей, но и приведет к уменьшению интереса к учебе. РСЛ считает, что истинной целью реформы образования является "полная деградация и ассимиляция русского общества", реформа приведет к обострению межэтнических конфликтов в обществе.

22 марта парламент Латвии принял в окончательном чтении поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие постепенный переход к обучению на латышском языке с 2019/2020 учебного года.

В 2019-2020 учебном году 80% обучения на государственном языке в основной школе необходимо будет обеспечить только в 7-х классах, в 2020-2021 учебном году - в 7-х и 8-х классах, а в 2021-2022 учебном году - уже на всем заключительном этапе основной школы. В средней школе в 2020-2021 учебном году полностью на государственном языке будут учиться учащиеся 10-11-х классов, через год - всех классов.

Таким образом, полный перевод на обучение на латышском языке завершится 1 сентября 2021 года.

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Теги: Латвия, Рига

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