Информация о восьми погибших в Кишиневе не подтвердилась

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Кишиневе продолжаются работы по ликвидации последствий взрыва в многоэтажном жилом доме. Как сообщила корреспонденту "Интерфакса" пресс-секретарь Департамента чрезвычайных ситуаций МВД Молдавии Лилиана Пушкашу, информация о восьми погибших в результате взрыва не подтвердилась.

"Пока речь идет о восьми пострадавших. Все они госпитализированы в тяжелом состоянии. Среди них - и двое спасателей, которые получили травмы при оказании помощи пострадавшим. Не исключено, что пострадавших может быть и больше, так как еще ведутся работы по разбору завалов в разрушенных квартирах", - сказал Л.Пушкашу.

По ее словам, на месте аварии работают семь пожарных расчетов, многочисленные спасатели, врачи скорой помощи, а также полицейские, прокуроры и следователи. Место аварии оцеплено, движение транспорта по Московскому проспекту, где расположен дом, частично перекрыто. Двадцатиэтажный дом полностью обесточен, жители эвакуированы.

Местные власти организовывают ночлег для тех, кто не может ночевать у родственников и знакомых, военные доставляют в мэрию микрорайона Рышкановка матрацы, одеяла, воду, чай, еду. Жильцам дома разрешили зайти в квартиру, чтобы взять с собой все самое необходимое. У дома будут установлены полицейские посты, чтобы не допустить разворовывания квартир.

Взрыв произошел около 23:00 местного времени (совпадает с мск) на 15-ом этаже двадцатиэтажного дома в жилом микрорайоне Рышкановка. В результате взрыва полностью разрушены квартиры на 15, 16 и 17 этажах. Существует опасность обрушения верхних этажей. Предположительно, взорвался газовый баллон в одной из квартир. Некоторые жильцы пользовались баллонами, так как дом не подключен к газу. Сила взрыва говорит о том, что могло взорваться несколько баллонов или причина взрыва была иной. Ведется следствие.