Главные новости
СпортХабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора в чемпионском бою UFC7октябряВ миреЧто случилось этой ночью: воскресенье, 7 октябряВ миреБолее 160 человек задержали после назначения Кавано в верховный суд США
В мире

Стало известно точное число погибших из-за взрыва газа в Кишиневе

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В результате взрыва в многоэтажном доме в Кишиневе, по уточненным данным МВД Молдавии, погибли три человека, еще пятеро госпитализированы, сообщила в воскресенье утром корреспонденту "Интерфакса" пресс-секретарь Департамента чрезвычайных ситуаций ведомства Лилиана Пушкашу.

"Женщина и ребенок скончались на месте, их тела нашли среди завалов на 14-ом этаже. Третий погибший - 77-летний мужчина - умер в больнице. Еще пять человек госпитализированы, их жизни вне опасности. Один из них - пожарный, он в стабильном состоянии - получил сотрясение и легкие травмы из-за удара обломком бетонной плиты", - сказала Пушкашу.

По данным Генинспектората чрезвычайных ситуаций, о взрыве в службу 112 сообщили в 22:42. От взрыва пострадали квартиры шестого подъезда с 14 по 17 этаж в 21-этажном доме на Московском проспекте, в жилом микрорайоне Рышкановка. Предположительно, взорвался газовый баллон в одной из квартир. Некоторые жильцы пользовались баллонами, так как дом не подключен к газу. Сила взрыва говорит о том, что могло взорваться несколько баллонов или причина взрыва была иной. Ведется следствие.

Сначала на место происшествия направили семь экипажей спасателей и пожарных. Затем по тревоге был поднят весь гарнизон столицы - почти 100 сотрудников ГИЧС, 16 спецмашин.

Поздно ночью дом был обесточен, все жильцы были эвакуированы из-за угрозы обрушения верхних этажей.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Молдавия Кишинев

Новости по теме

В мире
Более 160 человек задержали после назначения Кавано в верховный суд СШАБолее 160 человек задержали после назначения Кавано в верховный суд США
Люди протестовали у Капитолия, поддерживая жертв изнасилованияПодробнее
 Сенат США утвердил Бретта Кавано на посту судьи Верховного судаСенат США утвердил Бретта Кавано на посту судьи Верховного суда
Назначение Кавано сопровождалось историей о попытке изнасилованияПодробнее
 Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1,6 тыс. человекЧисло жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1,6 тыс. человек
Пропавшими без вести числятся более 260 человек, местные экстренные службы не исключают, что это число вырастетПодробнее
 Принц Саудовской Аравии отверг критику короля со стороны ТрампаПринц Саудовской Аравии отверг критику короля со стороны Трампа
Мухаммед бен Сальман Аль Сауд также отказался дополнительно платить США за обеспечение безопасностиПодробнее
Москва потребовала от Лондона предоставить факты о якобы кибератаках со стороны разведкиМосква потребовала от Лондона предоставить факты о якобы кибератаках со стороны разведки
Посольство РФ в направило в МИД Великобритании соответствующую нотуПодробнее
 Глава МИД Украины Климкин исключил легализацию двойного гражданства с РоссиейГлава МИД Украины Климкин исключил легализацию двойного гражданства с Россией
В случае с другими странами вопрос легализации двойного гражданства может обсуждатьсяПодробнее
 В США нашелся считавшийся мертвым экс-полковник российской разведки ПотеевВ США нашелся считавшийся мертвым экс-полковник российской разведки Потеев
По сведениям BuzzFeed, перебежчик из РФ купил на свое имя лицензию на рыболовствоПодробнее
 СМИ узнали о возможном аресте президента Интерпола в КитаеСМИ узнали о возможном аресте президента Интерпола в Китае
По данным Le Monde, такова приоритетная версия французских следователей насчет исчезновения Мэна ХунвэяПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
05 октября
Лучшие фото недели
Фотохроника 5 октября5 фото
05 октября
Фотохроника 5 октября
Столкновение маршрутки и автобуса под Тверью6 фото
05 октября
Столкновение маршрутки и автобуса под Тверью
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортХабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора в чемпионском бою UFCВ миреЧто случилось этой ночью: воскресенье, 7 октябряВ миреБолее 160 человек задержали после назначения Кавано в верховный суд СШАВ РоссииАкция протеста в Ингушетии получит легитимный характерВ миреЧисло жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1,6 тыс. человекВ РоссииКожемяко предложил перенести столицу Дальнего Востока во Владивосток

Завершились выборы в парламент Латвии

Партия "Согласие" сохранила лидерство Подробнее

Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора в чемпионском бою UFC

Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора в чемпионском бою UFCГлава UFC отказался вручать чемпионский пояс Нурмагомедову из-за его поведения после боя Подробнее

Не менее 10 человек погибли на Гаити в результате землетрясения

Что случилось этой ночью: воскресенье, 7 октября

Скандальное назначение Бретта Кавано на пост верховного судьи США, исчезновение арабского журналиста в Стамбуле, регистрация автомобилей в России по-новому Подробнее

Работа художника Бэнкси самоуничтожилась после продажи на аукционе

Землетрясение зафиксировано в Папуа - Новой Гвинее

Более 160 человек задержали после назначения Кавано в верховный суд США

Более 160 человек задержали после назначения Кавано в верховный суд СШАЛюди протестовали у Капитолия, поддерживая жертв изнасилования Подробнее

Французская полиция взяла под защиту семью пропавшего главы Интерпола

Турция сообщила об убийстве арабского журналиста в здании посольства

В Стамбуле собирают доказательства, чтобы представить их на публику Подробнее

Пожар возник в жилом доме на северо-западе Москвы

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');