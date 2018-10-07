Стало известно точное число погибших из-за взрыва газа в Кишиневе

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В результате взрыва в многоэтажном доме в Кишиневе, по уточненным данным МВД Молдавии, погибли три человека, еще пятеро госпитализированы, сообщила в воскресенье утром корреспонденту "Интерфакса" пресс-секретарь Департамента чрезвычайных ситуаций ведомства Лилиана Пушкашу.

"Женщина и ребенок скончались на месте, их тела нашли среди завалов на 14-ом этаже. Третий погибший - 77-летний мужчина - умер в больнице. Еще пять человек госпитализированы, их жизни вне опасности. Один из них - пожарный, он в стабильном состоянии - получил сотрясение и легкие травмы из-за удара обломком бетонной плиты", - сказала Пушкашу.

По данным Генинспектората чрезвычайных ситуаций, о взрыве в службу 112 сообщили в 22:42. От взрыва пострадали квартиры шестого подъезда с 14 по 17 этаж в 21-этажном доме на Московском проспекте, в жилом микрорайоне Рышкановка. Предположительно, взорвался газовый баллон в одной из квартир. Некоторые жильцы пользовались баллонами, так как дом не подключен к газу. Сила взрыва говорит о том, что могло взорваться несколько баллонов или причина взрыва была иной. Ведется следствие.

Сначала на место происшествия направили семь экипажей спасателей и пожарных. Затем по тревоге был поднят весь гарнизон столицы - почти 100 сотрудников ГИЧС, 16 спецмашин.

Поздно ночью дом был обесточен, все жильцы были эвакуированы из-за угрозы обрушения верхних этажей.