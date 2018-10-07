Французская полиция взяла под защиту семью пропавшего главы Интерпола

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Полиция Франции, расследующая исчезновение руководителя Интерпола Мэна Хунвэя, взяла его семью под охрану, сообщила The Daily Mail.

Как сообщил министр внутренних дел Франции, семья Мена находится под наблюдением в Лионе, где расположена штаб-квартира Интерпола. Причиной взятия под охрану стали угрозы по телефону и в социальных сетях, поступившие в адрес его жены.

Мэн пропал 25 сентября, вернувшись на родину в отпуск. Он занимал различные посты в китайском правительстве с 1972 года.

По словам источника The Daily Mail, главу Интерпола поместили под стражу за разногласия с китайскими властями. Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что Мэна задержали для допросов как только он прибыл в Китай. О пропаже Мэн Хунвэя заявила его супруга. Она утверждает, что муж не выходил на связь с 29 сентября.