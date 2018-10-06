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Интерпол направил запрос властям КНР о местонахождении своего главы

Накануне СМИ сообщали, что он находится в Пекине под стражей

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Интерпол направил официальный запрос властям КНР с требованием предоставить информацию о главе этой организации Мэн Хунвэе, который не выходит на связь с тех пор, как отправился в отпуск на родину в Китай в конце сентября, сообщает в субботу Associated Press.

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"В коротком заявлении базирующейся в Лионе организации говорится, что она ожидает официального ответа от властей КНР относительно состояния президента (Интерпола - ИФ)", - сообщает агентство.

Накануне источники газеты Le Monde сообщила, что Мэн Хунвэй находится в Пекине под стражей. Как утверждает издание, задержание Хунвэя, чье местонахождение содержится в тайне, связано с борьбой за влияние в китайских правящих кругах.

О пропаже Мэн Хунвэя заявила его супруга. Она утверждает, что муж не выходил на связь с 29 сентября. Также она заявила, что некоторое время назад получала угрозы через социальные сети, а также по телефону.

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Теги: Интерпол, КНР, Китай, Мэн Хунвэй

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