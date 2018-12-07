Филиппины отказались от закупки российских вертолетов из-за санкций США

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Филиппины намерены закупить 16 многоцелевых вертолетов "Блэк Хок" (Black Hawk) у американской компании "Сикорский" вместо приобретения более дешевых винтокрылых машин у России из-за угрозы попасть под санкции США, сообщил в пятницу глава оборонного ведомства страны Дельфин Лорензана.

"За них (российские вертолеты - ИФ) было бы очень трудно расплачиваться в связи с санкциями США", - сказал он журналистам на конференции по вопросам безопасности.

По его словам, контракт на приобретение американских вертолетов на общую сумму 240 млн долл. будет подписан в следующем году

Ранее Филиппины рассматривали несколько предложений на поставку зарубежной вертолетной техники, в частности, российских Ми-171, американских "Блэк Хок" S-70 и южнокорейских AW139.

Принятый в США закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), в частности, предполагает введение карательных меры в отношении заказчиков продукции российских оборонных предприятий в ответ на предполагаемое вмешательство России в американские президентские выборы в 2016 году.