Поставка российских Су-35 в Индонезию отложена из-за возможных санкций США

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Реализация контракта на поставку 11 истребителей Су-35 Индонезии откладывается, сообщила газета "Коммерсант", ссылаясь на двух топ-менеджеров предприятий ОПК и источник, близкий к аппарату правительства.

"Договор на поставку 11 истребителей Су-35 сохранил свою юридическую силу, но его реализация будет отсрочена", - пишет газета.

В пресс-службе "Рособоронэкспота" в четверг вечером "Интерфаксу" заявили, что не будут комментировать эту информацию.

По данным "Коммерсанта", в Джакарте ожидали поступления первой из 11 машин уже в октябре, но США так и не дали Индонезии гарантий не применять ограничительные меры.

"Есть сложности и у российской стороны: при реализации договора планировалось задействовать кредитную схему, средства под которую выделил бы один из коммерческих банков. Но это чревато для него тяжелыми последствиями, поскольку в США расценят этот кредит как сотрудничество с "Рособоронэкспортом" и введут против банка санкции", - сообщил "Коммерсант".

"Ситуация неприятная, но никак не критичная. Мы в постоянном контакте с нашими индонезийскими партнерами, ищем пути выхода из ситуации", - цитирует газета слова одного из источников.

Как сообщал "Интерфакс", в середине сентября начальник Информационно-коммуникационного центра Минобороны Индонезии генерал Тотока Сугиарто сообщал, что ВВС Индонезии рассчитывают получить первые два многофункциональных истребителя Су-35 в 2019 году.

По его словам, поставка будет осуществлена тремя партиями, состоящими из двух, четырех и пяти самолетов.

Министр обороны Индонезии Рьямизарда Рьячуду заявлял, что 50% стоимости контракта будет оплачено поставками традиционных экспортных товаров из Индонезии.

Контракт на поставку в Индонезию 11 истребителей Су-35 был подписан в феврале 2018 года. По неофициальным данным, его стоимость составляет более $1 млрд. Сообщалось, что Индонезия получит от России коммерческий кредит на закупку истребителей.