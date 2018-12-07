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В РПЦ назвали оскорбительным письмо патриарха Варфоломея главе Московского патриархата

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В Московском патриархате назвали грубым и оскорбительным письмо патриарха Варфоломея, в котором он пригрозил митрополиту Киевскому Онуфрию утратой титула главы УПЦ в случае неявки на "объединительный собор".

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"Митрополит Онуфрий вместо ответа вернул это письмо отправителю. Мне тоже не хотелось бы обсуждать такого рода документ. Знаю, что после того, как был опубликован его греческий текст, иерархи разных поместных Церквей прочли его, и многие из них сказали: мы теперь еще больше будем уважать митрополита Онуфрия", - рассказал "Интерфаксу" в пятницу замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.

По его словам, у предстоятеля УПЦ действительно очень высокий личный авторитет не только на Украине, но и в международной православной среде.

"Его справедливо почитают человеком духовным, праведным по жизни. Так что симпатии православных не на стороне того, кто такое грубое, оскорбительное письмо отослал. Он ведь этим не митрополита Онуфрия унизил, а себя", - считает представитель Русской церкви.

Т.н. объединительный собор, намеченный на 15 декабря, призван создать на Украине церковь, независимую от Московского патриархата. Реализации этой идеи власти страны добиваются с апреля, когда президент Петр Порошенко обратился к патриарху Варфоломею дать Украине томос об автокефалии.

Каноническая православная церковь от участия в этом проекте отказалась. В преддверии собора в разных епархиях УПЦ проводятся обыски, а духовенство вызывают "на беседы" в СБУ.

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Теги: Украина, РПЦ

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