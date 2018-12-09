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Патриарх Кирилл заявил о недопустимости создания независимой церкви на Украине

По его мнению, сторонники этого исполнены злобы, готовы насильно добиваться своей цели и "погубить жизни других людей"

Патриарх Кирилл заявил о недопустимости создания независимой церкви на Украине
Патриарх Кирилл
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает недопустимым предоставление независимости православной церкви на Украине.

"Может быть, эти люди (сторонники независимой церкви - ИФ) и правы, и в независимом государстве должна быть как бы и независимая церковь? (...) Почему бы не допустить такое в отношении Украины?.. Нельзя допустить", - сказал патриарх в воскресенье, обращаясь к верующим после литургии в храме Святой Татьяны в Люблино.

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По его мнению, это недопустимо, поскольку сторонники независимой церкви, "те, кто стремятся утвердить так называемую незалежную церковь", исполнены злобы, готовы насильно добиваться своей цели и "погубить жизни других людей".

Однако, сказал патриарх, "мы верим, что церковь православная устоит, что никакие расколы, никакие раскольнические объединения, никакое участие светской власти, никакая злобная и воинственная риторика, не способны будут оторвать верующих (...) от жизни во свете божием".

15 декабря в Киеве должен состояться так называемый объединительный собор, который призван создать на Украине церковь, независимую от Московского патриархата. Реализации этой идеи власти страны добиваются с апреля, когда президент Петр Порошенко обратился к патриарху Варфоломею дать Украине томос об автокефалии.

Каноническая православная церковь от участия в этом проекте отказалась. В преддверии собора в разных епархиях УПЦ проводятся обыски, а духовенство вызывают "на беседы" в СБУ.

Как сообщалось, митрополит Онуфрий и другие епископы канонической Церкви приглашения на "объединительный собор" отослали обратно в Стамбул.

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Теги: Украина, УПЦ, РПЦ, патриарх Кирилл

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