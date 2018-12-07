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Глава аппарата Белого дома ответил на вопросы Мюллера по российскому делу

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Глава аппарата Белого дома Джон Келли в течение последних месяцев дал показания следователям под руководством спецпрокурора США Роберта Мюллера, сообщает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на три неназванных источника.

По данным телеканала, Келли дал ответы на три небольшие группы вопросов, которые относились, в частности, к инциденту с бывшим юридическим советником Белого дома Доном Макганом.

"Вопросы Мюллера, адресованные Келли, были сконцентрированы на узком круге тем, которые касались его воспоминаний о предполагаемых препятствиях правосудию (со стороны Макгана - ИФ). Президент США Дональд Трамп тогда был зол на Макгана из-за материала газеты New York Times", - сообщает CNN.

New York Times в августе опубликовала материал, согласно которому юрисконсульт Макган мог быть вовлечен в попытки президента уволить Мюллера.

В ходе допроса Келли команда Мюллера хотела подтвердить версию событий, которая была представлена Макганом.

При этом телеканал отмечает, что изначально в Белом доме не хотели положительно реагировать на запрос Мюллера.

"Чтобы допросить представителя правительства о внутренних делах, нужно показать, что этот вопрос действительно важен и информацию о нем невозможно получить ниоткуда более", - приводит CNN слова одного из источников.

В конце августа Трамп уволил Макгана, однако заявил, что это не было связано с расследованием Мюллера.

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Теги: США, Роберт Мюллер

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