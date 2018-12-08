Глава аппарата Белого дома уйдет в отставку

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Глава аппарата Белого дома Джон Келли уйдет со своего поста. Отставка состоится до конца этого года, сообщило агентство Associated Press. Об отставке объявил президент США Дональд Трамп.

BREAKING: Trump says chief of staff John Kelly will leave his job at end of the year. — The Associated Press (@AP) December 8, 2018

Пока неизвестно, кто станет новым начальником аппарата Белого дома.

Ранее телеканал CNN узнал, что Джон Келли за последние месяцы давал показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, который расследует дело о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Келли якобы отвечал на вопросы об инциденте с бывшим юридическим консультантом Белого дома Доном Макганом.