Глава аппарата Белого дома уйдет в отставку

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Глава аппарата Белого дома Джон Келли уйдет со своего поста. Отставка состоится до конца этого года, сообщило агентство Associated Press. Об отставке объявил президент США Дональд Трамп.

BREAKING: Trump says chief of staff John Kelly will leave his job at end of the year.