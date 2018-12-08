Полицейские задержали более 500 демонстрантов в Париже

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Французские стражи порядка за утро субботы задержали более 500 человек, намеревавшихся принять участие в Париже в антиправительственных акциях протеста движения "Желтые жилеты", сообщили в столичной полиции.

Согласно переданным СМИ данным, задержано 514 человек, причем 272 в полиции решили пока оставить под стражей. Как правило, задержания производились при проверках документов и обысках близ мест проведения демонстраций. Полицейские и жандармы изымают любые предметы, которые можно было бы использовать в ходе уличных беспорядков.

Досмотр в центре города проходят как люди, надевшие желтый жилет, так и прохожие, не имеющие отношения к демонстрациям, отмечает газета Le Figaro.

Акции протеста проходят как в центре Парижа, в частности, в районе Елисейских полей, так и на кольцевой столичной автомобильной дороге Периферик, где "желтые жилеты" периодически останавливают движение транспорта.

Перекрыто движение по одной из центральных артерий Парижа - бульвару Осман. Там большая группа демонстрантов собралась близ знаменитого магазина "Галери Лафайетт" и поет гимн Франции - Марсельезу в непосредственной близости от дежурящих на бульваре бойцов полицейского спецназа. Этот и многие другие магазины в Париже в субботу закрыты из соображений безопасности.

Участники акций протеста отмечают, что на этот раз стражи порядка лучше организованы и более мобильны, чем в прошлые выходные - пока что они четко реагируют на перемещения "желтых жилетов". В то же время, в полиции начали расследование того, каким образом в интернете оказался державшийся в секрете план действий сил безопасности на субботу.

На прошлых выходных в Париже прошли масштабные столкновения между "желтыми жилетами" и стражами порядка. Поэтому на этот раз в столице Франции были еще больше усилены меры безопасности.

Акции протеста организованы и в других французских городах. Участники останавливают движение автотранспорта на дорогах, а также - помогают автомобилистам бесплатно пользоваться платными автодорогами.

Протесты "желтых жилетов"

"Желтые жилеты" протестуют уже несколько недель против решения властей повысить цены на бензин. Ранее на этой неделе Елисейский дворец пошел на уступки и объявил об отмене запланированного на 2019 год повышения налога на топливо. Несмотря на это, "желтые жилеты" не отменили намеченную на 8 декабря акцию протеста.

Многие наблюдатели отмечают, что масштабные демонстрации во Франции - показатель недовольства населения работой правительства в целом.

Ранее на этой неделе телеканал BFM-TV со ссылкой на источники сообщал, что в Елисейском дворце и правительстве Франции растет обеспокоенность относительно того, что в ходе намеченной на субботу акции демонстранты могут взяться за оружие и предпринять попытку путча.