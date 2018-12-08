При захвате рукой-манипулятором МКС корабля Dragon возникли проблемы со связью

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Из-за проблем, возникших с космической связью, задерживается захват рукой-манипулятором Международной космической станции (МКС) подлетевшего к ней американского грузового космического корабля Dragon компании SpaceX, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА).

"Сегодняшний захват космического корабля Dragon задерживается, диспетчеры центра управления миссией решают проблему, возникшую со спутниковой связью", - сообщило НАСА.

Захват станции манипулятором МКС планировался на 14:00 по Москве, после чего должна была начаться операция по стыковке грузового космического корабля к американскому сегменту МКС - модулю Harmony.

Dragon должен доставить на МКС более 2,5 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных экспериментов.