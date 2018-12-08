Рука-манипулятор МКС захватила корабль Dragon для последующей стыковки

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Экипаж Международной космической станции (МКС) в субботу осуществил с помощью руки-манипулятора захват подлетевшего к ней американского грузового космического корабля Dragon компании SpaceX, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА).

По данным Центра управления полетами НАСА в Хьюстоне, захват "грузовика" с помощью 17-метрового манипулятора Canadarm-2 осуществлен в 15:21 по Москве. В настоящее время началась операция по стыковке грузового космического корабля к американскому сегменту МКС - модулю Harmony.

Первоначально она планировалась на 14:00 по московскому времени, однако из-за нарушенной космической связи с МКС, которая осуществлялась через один из спутников-ретрансляторов, захват был отложен. После переключения на резервный спутник связь была восстановлена и операция по захвату продолжилась.

Dragon должен доставить на МКС более 2,5 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных экспериментов.

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX с грузовым космическим кораблем Dragon отправилась к МКС 5 декабря.