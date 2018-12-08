Полиция свела действия "желтых жилетов" в Брюсселе к минимуму

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Около полутысячи "желтых жилетов", участвующих в субботу в акции протеста в Брюсселе, во второй половине дня стали уступать свои позиции силам порядка, сообщил телеканал RTBF.

Часть протестующих заблокировали и арестовали полицейские, перекрывшие выходы с улицы Бельяр. СМИ распространили кадры, на которых задержанные в наручниках посажены на тротуар, затем их грузят в полицейские автобусы.

Тем не менее, до сих пор сохраняется некоторая напряженность на перекрестке авеню Дез Ар и улицы Луа, куда направились манифестанты после неудавшейся попытки проникнуть в "нейтральную зону" - плотно охраняемый квартал правительственных учреждений.

Ранее сообщалось о более чем 100 задержанных. После полицейской операции на Бельяр это число будет превышено, уточнил телеканал RTBF.

В целом, сообщают бельгийские СМИ, обстановка в Брюсселе нормализуется. Блокированное ранее в ряде мест автомобильное движение восстанавливается.

Бельгийские "желтые жилеты" подхватили акцию французских "желтых жилетов", протестующих против повышения цен на топливо уже несколько недель.