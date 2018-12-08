Около 400 "желтых жилетов" задержаны в Брюсселе

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Полиция Брюсселя уточнила данные о задержанных в ходе акции "желтых жилетов", число которых выросло после завершающих операций сил порядка до 400.

К вечеру уточнены также цифры участников событий в Брюсселе. Официальный представитель столичной полиции Илзе Ван де Кере оценила общее количество манифестантов примерно в тысячу человек и сообщила, что аресты возмутителей спокойствия продолжаются, но это почти исключительно административные аресты. Общее число задержанных таким порядком участников акции - около 400.

После того, как полиция блокировала многих "желтых жилетов" на улице Бельяр, две разные группы участников, не сумевшие пробиться в квартал штаб-квартир институтов Евросоюза, объединились и перекрыли автомобильное движение на брюссельских бульварах.

Тогда полиция предприняла более решительные действия, окружив "желтые жилеты". В стражей порядка полетели булыжники, они ответили водометами и слезоточивым газом.

Тем, кто заявил, что считает себя мирным манифестантом и не хочет участвовать в этих столкновениях, позволили выйти из окруженной группы в обмен на их персональные данные, оставшиеся у полицейских.

Полиция постепенно сжимала свои ряды. Манифестанты позднее заявили, что при этом полицейские наносили им удары.

Блокированных участников акции затем повалили на землю и одному за другим надели наручники, после чего увезли на полицейских фургонах.