Главные новости
В РоссииУмерла правозащитница Людмила АлексееваВ РоссииПутин призвал единороссов не допускать пренебрежения к людямВ миреАмериканский грузовой космический корабль Dragon состыковался с МКС
В мире

Движение "Желтых жилетов" во Франции становится менее массовым, но радикализируется

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Начавшиеся месяц назад во Франции акции протеста против правительства движения "Желтые жилеты" постепенно становятся менее масштабными, однако интенсивность противостояния с полицией растет, свидетельствуют данные, публикуемые французскими силами безопасности.

Основные демонстрации проходят по субботам. Так, 17 ноября, в них приняли участие 287 тыс. человек, один человек погиб в результате несчастного случая, 409 получили ранения. 117 были задержаны, причем 73 из них было решено оставить под стражей.

24 ноября демонстрантов было значительно меньше: 160 тыс. 84 человек получили ранения, 339 задержаны, 307 из них оставлены под стражей.

На акциях протеста 1 декабря произошли очень жесткие столкновения с полицией в центре Парижа. В стране МВД насчитало 136 тыс. "Желтых жилетов", 263 человек были ранены, 682 задержаны, 630 из них были оставлены под стражей.

Наконец, 8 декабря, согласно последним официальным данным, насчитывалось 125 тыс. демонстрантов, 135 человек получили ранения. Стражи порядка приняли дополнительные меры безопасности в Париже и произвели 1385 задержаний, в 974 случаях людей оставили под стражей.

Таким образом, как отмечают парижские СМИ, число демонстрантов постепенно снижается, но при этом вернуть акциям протеста "Желтых жилетов" первоначальный "мирный" настрой пока не получается.

В сообщениях подчеркивается, что к этим данным следует относиться осторожно. Организаторы акций сообщают о значительно большем числе демонстрантов. Профсоюз французских полицейских тоже считает подсчеты МВД неточными. Например, согласно информации профсоюза, 24 ноября было не 160 тыс., а 750 тыс. демонстрантов.

Изначально демонстранты выражали протест против плана повышения налога на бензин. В итоге власти Франции согласились отказаться от этого плана. Тем не менее, со временем демонстранты стали выражать недовольство действиями правительства в целом. Ожидается, что в начале следующей недели президент Франции Эмманюэль Макрон выскажется по данной теме.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Франция, желтые жилеты

Новости по теме

В мире
Глава аппарата Белого дома уйдет в отставкуГлава аппарата Белого дома уйдет в отставку
По информации CNN, он сотрудничал со спецпрокурором МюллеромПодробнее
 Американский грузовой космический корабль Dragon состыковался с МКСАмериканский грузовой космический корабль Dragon состыковался с МКС
Это произошло после трехдневного полета "грузовика" на орбите ЗемлиПодробнее
 Полиция насчитала более 30 тыс. участников акций "желтых жилетов" во ФранцииПолиция насчитала более 30 тыс. участников акций "желтых жилетов" во Франции
По ее данным, свыше 700 человек были задержаныПодробнее
 При захвате рукой-манипулятором МКС корабля Dragon возникли проблемы со связьюПри захвате рукой-манипулятором МКС корабля Dragon возникли проблемы со связью
Стыковка космического грузовика компании SpaceX со станцией откладываетсяПодробнее
Мэй одобрила список российских бизнесменов, против которых введут ограниченияМэй одобрила список российских бизнесменов, против которых введут ограничения
По данным The Daily Telegraph, в него вошли вошли Абрамович, Дерипаска, Усманов и РотенбергиПодробнее
 Суд Канады отложил слушание по делу финансового директора компании HuaweiСуд Канады отложил слушание по делу финансового директора компании Huawei
Защита продолжит приводить доводы в пользу залога на слушании в понедельникПодробнее
 НАСА получило запись шума ветра на МарсеНАСА получило запись шума ветра на Марсе
Американский космический аппарат InSight записали "низкочастотный рокот, вызванный порывами ветра"Подробнее
 Опознавательный знак "Шипы" упразднили в новой редакции ПДДОпознавательный знак "Шипы" упразднили в новой редакции ПДД
Помимо этого, инвалидам расширили права на парковкуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 7 декабря6 фото
07 декабря
Фотохроника 7 декабря
Лучшие фото недели10 фото
07 декабря
Лучшие фото недели
Фотохроника 6 декабря7 фото
06 декабря
Фотохроника 6 декабря
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииУмерла правозащитница Людмила АлексееваВ РоссииПутин призвал единороссов не допускать пренебрежения к людямВ миреАмериканский грузовой космический корабль Dragon состыковался с МКСВ РоссииВ ФСБ не исключили, что действия кораблей ВМС Украины были направлены на Крымский мостВ миреПолиция насчитала более 30 тыс. участников акций "желтых жилетов" во ФранцииЭкономикаКудрин перечислил риски для российской экономики

Участие премьера Бельгии в конференции по миграции будет стоить правительственного кризиса

Движение "Желтых жилетов" во Франции становится менее массовым, но радикализируется

Делегация Госдумы прибыла в Индию с официальным визитом

Японка Кихира выиграла финал Гран-при по фигурному катанию

В тройку лучших вошли россиянки Загитова и Туктамышева Подробнее

Полиция и местные депутаты лидируют по числу фигурантов дел о коррупции

Четыре человека погибли в автоаварии в Крыму

Полицейский на Ямале в больнице застрелил напавшего на него пьяного пациента

Боевики из Идлибской зоны деэскалации обстреляли Алеппо

Полицейские во Франции задержали почти 1,4 тыс. "Желтых жилетов"

"Спартак" разгромил "Анжи" в чемпионате России по футболу

РАНХиГС будет эксклюзивно повышать квалификацию госслужащих в сфере профилактики коррупции

Глава аппарата Белого дома уйдет в отставку

Глава аппарата Белого дома уйдет в отставкуПо информации CNN, он сотрудничал со спецпрокурором Мюллером Подробнее

Около 400 "желтых жилетов" задержаны в Брюсселе

Что произошло за день: суббота, 8 декабря

Скончалась Людмила Алексеева, Кудрин назвал главные риски для экономики, во Франции - новые многотысячные протесты Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');